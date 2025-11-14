Український дрон-перехоплювач запустили в серійне виробництво: на що здатна нова розробка

У серійне виробництво в Україні запустили вітчизняний дрон-перехоплювач ворожих безпілотників.

Український дрон-перехоплювач. Фото: з відкритих джерел

Поки що, технологію виготовлення передали трьом першим виробникам, а ще одинадцять готують виробничі лінії. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, Octopus — це саме українська технологія перехоплення "шахедів". Її розробили у Збройних силах та успішно випробували у бойових умовах. Перехоплювачі працюють і вночі, й під глушінням, і на низьких висотах.

"Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба", — зазначив Шмигаль.

Міністр запевнив, що оборонне відомство продовжує втілювати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень.

Як повідомляв портал "Коментарі", разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією та мобільними вогневими групами при відбитті ворожих ударів значно зростають результати роботи дронів-перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський зазначив, що з початку листопада ними вже знищено понад 150 цілей.

За його словами, Україна обов’язково продовжить розвивати технологію дронів-перехоплювачів та навчати відповідні екіпажі. А Міністерство оборони вже контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Україна також працює над тіснішою взаємодією з партнерами для спільного виробництва та фінансування дронів-перехоплювачів.

Раніше видання "Коментарі" запитало експертів, чи допоможуть дрони-перехоплювачі захистити Україну від ворожих дронів та ракет та в чому полягає головна складність їх використання.