Зеленський розповів про роботу українських дронів-перехоплювачів та назвав кількість збитих ними ворожих цілей

Майже щоночі Росія атакує Україну ракетами та дронами. Разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією та мобільними вогневими групами при відбитті ворожих ударів значно зростають результати роботи дронів-перехоплювачів.

Дрони-перехоплювачі. Фото: з відкритих джерел

Із початку цього місяця ними вже знищено понад 150 цілей. У тому числі є збиття ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами й вночі на 12 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він запевнив, що Україні обов’язково продовжить розвивати технологію дронів-перехоплювачів та навчати відповідні екіпажі.

"Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами – спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям", — зазначив Зеленський.

Президент також опублікував відео, де видно роботу українських дронів-перехоплювачів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 12 листопада РФ випустила по Україні 121 ударний БпЛА типів Shahed, Гербера та безпілотники інших видів.

Станом на 09:00 українською протиповітряною обороною було збито або подавлено 90 ворожих дронів на півночі, сході, півдні та в центрі України.

Однак, зафіксовано влучання 31 безпілотника на 19 локаціях, а також падіння збитих дронів на одній локації.

Як повідомляв портал "Коментарі", 12 листопада близько 9 ранку у Харкові пролунали потужні вибухи. У місті були зафіксовані влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.