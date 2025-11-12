logo_ukra

Зеленський розповів про роботу українських дронів-перехоплювачів та назвав кількість збитих ними ворожих цілей
Зеленський розповів про роботу українських дронів-перехоплювачів та назвав кількість збитих ними ворожих цілей

Президент Володимир Зеленський поінформував про ефективність збиття ворожих безпілотників новими дронами-перехоплювачами

12 листопада 2025, 10:45
Майже щоночі Росія атакує Україну ракетами та дронами. Разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією та мобільними вогневими групами при відбитті ворожих ударів значно зростають результати роботи дронів-перехоплювачів.

Зеленський розповів про роботу українських дронів-перехоплювачів та назвав кількість збитих ними ворожих цілей

Дрони-перехоплювачі. Фото: з відкритих джерел

Із початку цього місяця ними вже знищено понад 150 цілей. У тому числі є збиття ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами й вночі на 12 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.  

Він запевнив, що Україні обов’язково продовжить розвивати технологію дронів-перехоплювачів та навчати відповідні екіпажі. 

"Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами – спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям", — зазначив Зеленський.

Президент також опублікував відео, де видно роботу українських дронів-перехоплювачів. 

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 12 листопада РФ випустила по Україні 121 ударний БпЛА типів Shahed, Гербера та безпілотники інших видів.

Станом на 09:00 українською протиповітряною обороною було збито або подавлено 90 ворожих дронів на півночі, сході, півдні та в центрі України. 

Однак, зафіксовано влучання 31 безпілотника на 19 локаціях, а також падіння збитих дронів на одній локації.

Як повідомляв портал "Коментарі", 12 листопада близько 9 ранку у Харкові пролунали потужні вибухи. У місті були зафіксовані влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.



