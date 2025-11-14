Украинский дрон-перехватчик запустили в серийное производство: на что способна новая разработка

В серийное производство в Украине запустили отечественный дрон-перехватчик вражеских беспилотников.

Украинский дрон-перехватчик. Фото: из открытых источников

Пока технологию изготовления передали трем первым производителям, а еще одиннадцать готовят производственные линии. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, Octopus — это украинская технология перехвата "шахедов". Ее разработали в Вооруженных Силах и успешно опробовали в боевых условиях. Перехватчики работают и ночью, и под глушением, и на низких высотах.

"Таким образом, запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее стали в защиту украинского неба", — отметил Шмигаль.

Министр заверил, что оборонное ведомство продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям.

Как сообщал портал "Комментарии", вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией и мобильными огневыми группами при отражении вражеских ударов значительно возрастают результаты работы перехватчиков дронов. Президент Владимир Зеленский отметил, что с начала ноября они уже уничтожили более 150 целей.

По его словам, Украина обязательно продолжит развивать технологию дронов-перехватчиков и обучать соответствующие экипажи. Министерство обороны уже контрактует все производственные мощности перехватчиков. Украина также работает над более тесным взаимодействием с партнерами для совместного производства и финансирования дронов-перехватчиков.

