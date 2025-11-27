logo_ukra

Українські дрони-перехоплювачі масово вироблятимуть у Великій Британії: про яку кількість йдеться
Українські дрони-перехоплювачі масово вироблятимуть у Великій Британії: про яку кількість йдеться

У Міноборони заявили про налагодження масового виробництва українських дронів-перехоплювачів у Великій Британії

27 листопада 2025, 10:07
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Делегації міністерств оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus. 

Українські дрони-перехоплювачі масово вироблятимуть у Великій Британії: про яку кількість йдеться

Українські дрони-перехоплювачі. Фото: з відкритих джерел

Міністр оборони України Денис Шмигаль назвав цей документ "історичним прецедентом". Він дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами". 

"Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба", — зазначив Шмигаль у соцмережах.

Глава Міноборони подякував британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення української ППО. 

Як повідомляв портал "Коментарі", у серійне виробництво в Україні запустили вітчизняний дрон-перехоплювач ворожих безпілотників. Поки що, технологію виготовлення передали трьом першим виробникам, а ще одинадцять готують виробничі лінії. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, Octopus — це саме українська технологія перехоплення "шахедів". Її розробили у Збройних силах та успішно випробували у бойових умовах. Перехоплювачі працюють і вночі, й під глушінням, і на низьких висотах.

Раніше видання "Коментарі" запитало експертів, чи допоможуть дрони-перехоплювачі захистити Україну від ворожих дронів та ракет та в чому полягає головна складність їх використання. 

Портал "Коментарі" також писав, що в уряді заявили про масштабування виробництва вітчизняних антидронових набоїв, які суттєво допоможуть військовим захищатися, зокрема, від FPV-дронів. 

Особливість цих набоїв у спеціальній бойові частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Для них не потрібне окреме озброєння – набоями можна спорядити штатне. 



Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12018
