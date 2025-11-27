Украинские дроны-перехватчики будут массово производить в Великобритании: о каком количестве идет речь

Делегации министерств обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по производству украинского дрона-перехватчика Octopus.

Украинские дроны-перехватчики. Фото: из открытых источников

Министр обороны Украины Денис Шмигаль назвал этот документ "историческим прецедентом". Он позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с "шахедами".

"Совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба", – отметил Шмигаль в соцсетях.

Глава Минобороны поблагодарил британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление украинской ПВО.

Как сообщал портал "Комментарии", в серийное производство в Украине запустили отечественный дрон-перехватчик вражеских беспилотников. Пока технологию изготовления передали трем первым производителям, а еще одиннадцать готовят производственные линии. По словам министра обороны Дениса Шмигаля, Octopus — это именно украинская технология перехвата "шахедов". Ее разработали в Вооруженных силах и успешно опробовали в боевых условиях. Перехватчики работают и ночью, и под глушением, и на низких высотах.

