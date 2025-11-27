logo

BTC/USD

91173

ETH/USD

3013.5

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2025 Украинские дроны-перехватчики будут массово производить в Великобритании: о каком количестве идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские дроны-перехватчики будут массово производить в Великобритании: о каком количестве идет речь

В Минобороны заявили о налаживании массового производства украинских дронов-перехватчиков в Великобритании

27 ноября 2025, 10:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Делегации министерств обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по производству украинского дрона-перехватчика Octopus.

Украинские дроны-перехватчики будут массово производить в Великобритании: о каком количестве идет речь

Украинские дроны-перехватчики. Фото: из открытых источников

Министр обороны Украины Денис Шмигаль назвал этот документ "историческим прецедентом". Он позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с "шахедами".

"Совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба", – отметил Шмигаль в соцсетях.

Глава Минобороны поблагодарил британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление украинской ПВО.

Как сообщал портал "Комментарии", в серийное производство в Украине запустили отечественный дрон-перехватчик вражеских беспилотников. Пока технологию изготовления передали трем первым производителям, а еще одиннадцать готовят производственные линии. По словам министра обороны Дениса Шмигаля, Octopus — это именно украинская технология перехвата "шахедов". Ее разработали в Вооруженных силах и успешно опробовали в боевых условиях. Перехватчики работают и ночью, и под глушением, и на низких высотах.

Ранее издание "Комментарии" спросило у экспертов, помогут ли дроны-перехватчики защитить Украину от вражеских дронов и ракет и в чем заключается главная сложность их использования.

Портал "Комментарии" также писал, что в правительстве заявили о масштабировании производства отечественных антидроновых патронов, которые существенно помогут военным защищаться, в частности, от FPV-дронов.

Особенность этих патронов в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить российский дрон. Для них не нужно отдельное вооружение – патронами можно снарядить штатное.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/12018
Теги:

Новости

Все новости