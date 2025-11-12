logo_ukra

BTC/USD

104094

ETH/USD

3468.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Оборона 2025 Перебував у двох кроках від укриття: внаслідок удару російського дрона загинув працівник Укрзалізниці
commentss НОВИНИ Всі новини

Перебував у двох кроках від укриття: внаслідок удару російського дрона загинув працівник Укрзалізниці

Про загибель людини на об’єкті Укрзалізниці повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський

12 листопада 2025, 11:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Під час чергової російської атаки загинув співробітник Укрзалізниці. За словами голови правління компанії Олександра Перцовського, під час чергування на одному з інфраструктурних об'єктів ворожий дрон вбив стрільця воєнізованої охорони.

Перебував у двох кроках від укриття: внаслідок удару російського дрона загинув працівник Укрзалізниці

Укрзалізниця. Фото: з відкритих джерел

Співробітник перед тим перебував в укритті, яке було обладнане на об'єкті. Однак, під час чергового удару він не встиг повернутися, ворожий безпілотник наздогнав чоловіка буквально у двох кроках від укриття.

"Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати. Не минає ні дня, ні ночі без ворожих ударів. Втім, абсолютну більшість ми навчились проходити без людських втрат. І це найцінніше, бо залізо залізничники вправно відновлюють", — написав Перцовський у Facebook.

Посадовець запевнив, що родині загиблого колеги нададуть максимальну допомогу та підтримку.

"Загалом — ніч, коли вчергове боролися за те, щоб поїзда до/зі Сходу йшли попри ворожі атаки і вкотре вони, подекуди альтернативними маршрутами, з пересадками, але йдуть", — додав Перцовський. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що ворог атакував район старої забудови Харкова — майже центр міста. Відомо про три удари БпЛА по Холодногірському району. У результаті постраждали щонайменше троє людей. 

Травм від вибухової хвилі зазнали 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Медики також надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення. На місці ворожого удару спалахнула пожежа.

Президент Володимир Зеленський поінформував про ефективність збиття ворожих безпілотників новими дронами-перехоплювачами. За його словами, з початку місяця такими дронами вже знищено понад 150 ворожих цілей. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/oleksandr.pertsovskyi/
Теги:

Новини

Всі новини