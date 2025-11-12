Находился в двух шагах от укрытия: в результате удара российского дрона погиб работник Укрзализныци.

В ходе очередной российской атаки погиб сотрудник Укрзализныци. По словам главы правления компании Александра Перцовского, во время дежурства на одном из инфраструктурных объектов вражеский дрон убил стрелка военизированной охраны.

Укрзализныця. Фото: из открытых источников

Сотрудник прежде находился в укрытии, которое было оборудовано на объекте. Однако во время очередного удара он не успел вернуться, вражеский беспилотник догнал мужчину буквально в двух шагах от укрытия.

"Все обстоятельства изучим подробно, чтобы предотвращать. Не проходит ни дня, ни ночи без вражеских ударов. Впрочем, абсолютное большинство мы научились проходить без человеческих потерь. И это самое ценное, потому что железо железнодорожники умело восстанавливают", — написал Перцовский в Facebook.

Чиновник заверил, что семье погибшего коллеги окажут максимальную помощь и поддержку.

"В общем — ночь, когда в очередной раз боролись за то, чтобы поезда к/с Востока шли несмотря на вражеские атаки и в очередной раз они, иногда альтернативными маршрутами, с пересадками, но идут", — добавил Перцовский.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что враг атаковал район старой застройки Харькова – почти центр города. Известно о трех ударах БпЛА по Холодногорскому району. В результате пострадали по меньшей мере три человека.

Травмы от взрывной волны получили 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, они госпитализированы. Медики также оказали помощь 77-летней женщине, получившей легкие ранения. На месте вражеского удара вспыхнул пожар.

Президент Владимир Зеленский проинформировал об эффективности сбивания вражеских беспилотников новыми перехватчиками. По его словам, с начала месяца такими дронами уже уничтожены более 150 вражеских целей.