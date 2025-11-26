logo_ukra

Дрони-перехоплювачі від трьох виробників з'явилися на військовому маркетплейсі: як це допоможе фронту
Дрони-перехоплювачі від трьох виробників з’явилися на військовому маркетплейсі: як це допоможе фронту

До маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence додали критично важливий елемент – дрони-перехоплювачі

26 листопада 2025, 11:17
Українські підрозділи уже можуть закуповувати дрони-перехоплювачі через систему DOT-Chain Defence. 

Дрони-перехоплювачі від трьох виробників з’явилися на військовому маркетплейсі: як це допоможе фронту

Дрони-перехоплювачі додали на маркетплейс DOT-Chain Defence. Фото: з відкритих джерел

Це має максимально спростити та прискорювати процес забезпечення Сил оборони найсучаснішими засобами, повідомив у соцмережах міністр оборони Денис Шмигаль. 

За його словами, це спеціальні безпілотники, призначені для ефективної боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА. Перехоплювачі мають посилити українську протиповітряну оборону на тактичному рівні.

"Відтепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби безпосередньо через ІТ-систему. Це принцип автономії та довіри", — зазначив Шмигаль.

Зараз у маркетплейсі DOT-Chain Defence вже доступні дрони від трьох українських виробників. Ще троє будуть законтрактовані найближчим часом, обіцяють у Міноборони.

"Ми інвестуємо в український оборонно-промисловий комплекс. Технології працюють для фронту. Кожен підрозділ повинен мати можливість швидко реагувати на виклики та отримувати найкраще обладнання", — додав Шмигаль.

Як повідомляв портал "Коментарі", майже щоночі Росія атакує Україну ракетами та дронами. Разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією та мобільними вогневими групами при відбитті ворожих ударів значно зростають результати роботи дронів-перехоплювачів. 

Із початку місяця ними вже знищено понад 150 цілей. Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна обов’язково продовжить розвивати технологію дронів-перехоплювачів та навчати відповідні екіпажі. Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працює також над тіснішою взаємодією з партнерами.



https://t.me/Denys_Smyhal/12016
