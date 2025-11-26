logo

Дроны-перехватчики от трех производителей появились на военном маркетплейсе: как это поможет фронту
НОВОСТИ

Дроны-перехватчики от трех производителей появились на военном маркетплейсе: как это поможет фронту

К маркетплейс оружия DOT-Chain Defence добавили критически важный элемент – дроны-перехватчики.

26 ноября 2025, 11:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинские подразделения уже могут закупать дроны-перехватчики через систему DOT-Chain Defence.

Дроны-перехватчики от трех производителей появились на военном маркетплейсе: как это поможет фронту

Дроны-перехватчики добавили на маркетплейс DOT-Chain Defence. Фото: из открытых источников

Это должно максимально упростить и ускорять процесс обеспечения сил обороны самыми современными средствами, сообщил в соцсетях министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, это специальные беспилотники, предназначенные для эффективной борьбы с вражескими разведывательными и ударными БПЛА. Перехватчики должны усилить украинскую противовоздушную оборону на тактическом уровне.

"Отныне подразделения могут за государственные средства и без лишних согласований самостоятельно выбирать и заказывать необходимые средства непосредственно через ИТ-систему. Это принцип автономии и доверия", – отметил Шмигаль.

Сейчас в маркетплейсе DOT-Chain Defence уже доступны дроны трех украинских производителей. Еще трое будут законтрактованы в ближайшее время, обещают в Минобороны.

"Мы инвестируем в украинский оборонно-промышленный комплекс. Технологии работают для фронта. Каждое подразделение должно иметь возможность быстро реагировать на вызовы и получать лучшее оборудование", – добавил Шмигаль.

Как сообщал портал "Комментарии", почти каждую ночь Россия атакует Украину ракетами и дронами. Вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией и мобильными огневыми группами при отражении вражеских ударов значительно возрастают результаты работы дронов-перехватчиков.

С начала месяца они уже уничтожили более 150 целей. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина обязательно продолжит развивать технологию дронов-перехватчиков и обучать соответствующие экипажи. Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков. Работает также над более тесным взаимодействием с партнерами.



Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/12016
