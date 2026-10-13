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Враг сам раскроет свои позиции: какую роль в новой тактике США будут играть дроны

Американские военные испытывают новые способы применения беспилотников, которые помогут выявлять вражеские системы и отвлекать противника от подлинного направления атаки

13 октября 2026, 20:35
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Сергій Кречмаровський

Армия США рассматривает беспилотники не только как средство разведки и поражения целей, но и как инструмент военной хитрости. Дроны могут заставлять противника раскрывать расположение своих систем, тратить ресурсы на ложные угрозы и ошибаться в направлении будущего наступления.

Враг сам раскроет свои позиции: какую роль в новой тактике США будут играть дроны

Военные учения с использованием беспилотников помогают армии США отрабатывать новые тактики разведки, обмана противника и выявления его позиций. Фото: U.S. Army

Тактику отрабатывают в рамках проекта Flytrap, в ходе которого американские военные в Европе изучают противодействие беспилотникам и новые способы их применения. О перспективах такого подхода рассказал командир 2-го кавалерийского полка армии США полковник Тимоти Прайс на конференции AUSA.

Как дроны помогут обнаруживать врага

По словам Прайса, небольшие беспилотники можно направлять в районы расположения противника, чтобы спровоцировать его включить радары или системы радиоэлектронной борьбы. Активная работа этих средств создает сигналы, по которым можно определить их местонахождение. Полученные данные помогут командованию планировать дальнейшие удары.

Наземные роботы как приманка

Еще одно направление – использование беспилотных наземных машин с передатчиками, имитирующими электронные сигналы военной техники. Они могут создавать впечатление подготовки атаки на одном направлении, тогда как настоящий удар будет готовиться на другом. Это заставит противника отвлекать внимание, время и силы на ложную угрозу.

В то же время США развивают средства борьбы с вражескими дронами, в частности системы радиоэлектронного противодействия. В перспективе сочетание беспилотников, разведки и быстрой передачи данных должно помочь войскам быстрее выявлять угрозы и координировать удары.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что этот удивительный самолет может заменить MQ-9 Reaper



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Источник: https://www.twz.com/news-features/drones-are-creating-new-opportunities-for-the-u-s-army-to-deceive-its-enemies
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