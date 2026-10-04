Цей дивний літак може замінити MQ-9 Reaper: США дали шанс незвичайному розробнику

Знаменитий американський безпілотник MQ-9 Reaper може отримати незвичайного наступника. Військово-повітряні сили США шукають нову платформу для розвідувальних і ударних завдань, а серед претендентів опинилася компанія, відома дуже нетиповими конструкціями літаків.

Експериментальний літак Celera 500L від Otto Aerospace. Фото: Swayne Martin / Wikimedia Commons, CC0

Неочікуваний учасник конкурсу

У межах програми Massed Modular Aircraft (MMA) розглядають щонайменше сім компаній. Серед них — Anduril, General Atomics Aeronautical Systems, Shield AI, Swarm Aero, Grid Aero, Chaos Industries та Otto Aerospace.

Саме остання привернула особливу увагу. Компанія працює над літальними апаратами з незвичайною аеродинамікою. Її концепція передбачає корпус каплеподібної форми, який має зменшувати опір повітря та підвищувати ефективність польоту.

Раніше Otto Aerospace випробовувала експериментальний літак Celera 500L. Під час тестів він демонстрував швидкість близько 400 км/год та підіймався на висоту приблизно 4,6 км. Компанія розраховувала на значно вищі показники під час польоту на оптимальній висоті.

Дрон за 10 млн доларів

Американські ВПС хочуть отримати принципово інший підхід до військових безпілотників. Замість дорогих платформ, втрату яких складно компенсувати, військові прагнуть створити відносно дешевий і масовий апарат.

Орієнтиром називають вартість близько 10 млн долл за одиницю. План передбачає створення щонайменше 500 таких апаратів до 2032 року. Модульна конструкція повинна дозволити адаптувати дрон під різні завдання та швидше змінювати його оснащення.

Водночас ВПС США офіційно ще не підтвердили повний список учасників програми. Тому поки що зарано говорити, хто саме отримає контракт. Але сама поява Otto Aerospace серед претендентів показує, наскільки незвичайні рішення зараз розглядають у США для заміни MQ-9 Reaper.

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