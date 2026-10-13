Ворог сам розкриє свої позиції: яку роль у новій тактиці США відіграватимуть дрони

Армія США розглядає безпілотники не лише як засіб розвідки й ураження цілей, а й як інструмент військової хитрості. Дрони можуть змушувати противника розкривати розташування своїх систем, витрачати ресурси на хибні загрози та помилятися щодо напрямку майбутнього наступу.

Військові навчання з використанням безпілотників допомагають армії США відпрацьовувати нові тактики розвідки, обману противника та виявлення його позицій. Фото: U.S. Army

Тактику відпрацьовують у межах проєкту Flytrap, під час якого американські військові в Європі вивчають протидію безпілотникам і нові способи їх застосування. Про перспективи такого підходу розповів командир 2-го кавалерійського полку армії США полковник Тімоті Прайс на конференції AUSA.

Як дрони допоможуть виявляти ворога

За словами Прайса, невеликі безпілотники можна спрямовувати в райони розташування противника, щоб спровокувати його ввімкнути радари або системи радіоелектронної боротьби. Активна робота цих засобів створює сигнали, за якими можна визначити їхнє місцезнаходження. Отримані дані допоможуть командуванню планувати подальші удари.

Наземні роботи як приманка

Ще один напрям — використання безпілотних наземних машин із передавачами, що імітують електронні сигнали військової техніки. Вони можуть створювати враження підготовки атаки на одному напрямку, тоді як справжній удар готуватиметься на іншому. Це змусить противника відволікати увагу, час і сили на хибну загрозу.

Водночас США розвивають засоби боротьби з ворожими дронами, зокрема системи радіоелектронної протидії. У перспективі поєднання безпілотників, розвідки та швидкого передавання даних має допомогти військам швидше виявляти загрози й координувати удари.

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