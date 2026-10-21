Слепые зоны радаров больше не проблема? Ракеты Patriot испытали новую систему

Американская компания Lockheed Martin продвинулась в разработке технологии, которая может помочь системе противовоздушной обороны Patriot эффективнее использовать данные радаров. Система RIG-360 обеспечивает ракетам PAC-3 связь в полете на 360 градусов, уменьшая ограничения, связанные с направлением передачи сигнала.

Новая разработка позволяет ракетам PAC-3 поддерживать связь с радарами с любого направления. Фото: U.S. Army / Wikimedia Commons

Как работает новая технология

Современная противовоздушная оборона зависит от взаимодействия радаров и ракет-перехватчиков. Радары обнаруживают воздушные угрозы и передают информацию, необходимую для наведения средств поражения. Однако геометрические ограничения каналов связи могут мешать ракетам получать данные от отдельных сенсоров.

Технология Remote Intercept Guidance 360, или RIG-360, призвана устранить эту проблему. Она позволяет ракетам семейства PAC-3 получать сообщения со всех направлений и взаимодействовать с наиболее подходящим доступным радаром, даже если он находится за пределами обычных углов связи.

Это особенно важно в условиях, когда воздушные угрозы могут приближаться с разных сторон. Более гибкое взаимодействие между радарами и ракетами потенциально позволит военным эффективнее использовать имеющиеся средства обнаружения.

Испытания прошли успешно

Перед первым испытательным полетом ракеты с новой системой команда провела три испытания оборудования, установленного на летательном аппарате. Этот этап позволил проверить работу технологии в полетных условиях перед более сложными испытаниями.

Во время первого экспериментального полета RIG-360 и ракета PAC-3 поддерживали связь. Также проверялось соответствие системы требованиям по максимальной дальности. Кроме того, разработчики завершили критический анализ конструкции, который является важным этапом подготовки технологии к поставкам.

Что дальше

По данным Interesting Engineering, проект достиг трех важных этапов за несколько месяцев и опережает запланированный график. Lockheed Martin стремится передать технологию американской армии раньше намеченного срока, однако конкретные даты поставок пока не обнародованы.

Новая система не устраняет все возможные ограничения противовоздушной обороны, но может сделать взаимодействие ракет и радаров более гибким.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, почему Patriot больше не будет полагаться на один тип перехватчиков