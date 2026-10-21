Сліпі зони радарів більше не проблема? Ракети Patriot випробували нову систему

Американська компанія Lockheed Martin просунулася в розробці технології, яка може допомогти системі протиповітряної оборони Patriot ефективніше використовувати дані радарів. Система RIG-360 забезпечує ракетам PAC-3 зв'язок у повітрі на 360 градусів, зменшуючи обмеження, пов'язані з напрямком передавання сигналу.

Нова розробка дозволяє ракетам PAC-3 підтримувати зв'язок із радарами з будь-якого напрямку. Фото: U.S. Army / Wikimedia Commons

Як працює нова технологія

Сучасна протиповітряна оборона залежить від взаємодії радарів і ракет-перехоплювачів. Радари виявляють повітряні загрози та передають інформацію, необхідну для наведення засобів ураження. Однак геометричні обмеження каналів зв'язку можуть заважати ракетам отримувати дані від окремих сенсорів.

Технологія Remote Intercept Guidance 360, або RIG-360, покликана усунути цю проблему. Вона дає змогу ракетам сімейства PAC-3 отримувати повідомлення з усіх напрямків і взаємодіяти з найбільш придатним доступним радаром, навіть якщо той розташований поза звичайними кутами зв'язку.

Це особливо важливо в умовах, коли повітряні загрози можуть наближатися з різних боків. Гнучкіша взаємодія між радарами та ракетами потенційно дозволить військовим ефективніше використовувати наявні засоби виявлення.

Випробування пройшли успішно

Перед першим випробувальним польотом ракети з новою системою команда провела три випробування обладнання, встановленого на літальному апараті. Цей етап дав змогу перевірити роботу технології в польотних умовах перед складнішими випробуваннями.

Під час першого дослідного польоту RIG-360 і ракета PAC-3 підтримували зв'язок. Також перевіряли відповідність системи вимогам щодо максимальної дальності. Крім того, розробники завершили критичний аналіз конструкції, який є важливим етапом підготовки технології до постачання.

Що далі

За даними Interesting Engineering, проєкт досяг трьох важливих етапів протягом кількох місяців і випереджає запланований графік. Lockheed Martin прагне передати технологію американській армії раніше запланованого терміну, однак конкретних дат постачання поки не оприлюднили.

Нова система не усуває всі можливі обмеження протиповітряної оборони, але може зробити взаємодію ракет і радарів гнучкішою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, чому Patriot більше не покладатиметься на один тип перехоплювачів