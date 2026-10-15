ППО США готує ракетну революцію: чому Patriot більше не покладатиметься на один тип перехоплювачів

Армія США змінює підхід до протиповітряної оборони: замість одного типу ракети-перехоплювача військові розробляють лінійку боєприпасів для різних загроз — від ударних дронів до крилатих і гіперзвукових ракет.

США розширюють арсенал ракет-перехоплювачів Patriot, щоб ефективніше відбивати атаки дронів і ракет. Фото: U.S. Army / Wikimedia Commons

Чому США потрібні різні перехоплювачі

За даними The War Zone, американська армія просуває щонайменше п’ять програм зі створення нових перехоплювачів. Причина не лише в технологіях: сучасна війна показала важливість достатніх запасів боєприпасів, швидкого поповнення запасів у разі тривалого конфлікту та незалежності від одного виробника.

Навіть Patriot, який має кілька варіантів ракет, останнім часом закуповувався переважно з перехоплювачами PAC-3 MSE. Їхня середня ціна в останні роки становила близько 4 млн доларів за одиницю. Тепер армія США шукає дешевший перехоплювач для Patriot: за програмою Low Cost Interceptor його вартість має не перевищувати 1 млн доларів.

Від дронів до гіперзвукових ракет

Інші проєкти мають закрити окремі завдання. Новий перехоплювач малої дальності повинен замінити Stinger, а ракета для боротьби з безпілотниками — працювати з наявними пусковими установками Coyote. Для системи Enduring Shield шукають додатковий перехоплювач, ефективніший проти крилатих ракет за нинішню AIM-9X. Окремо розглядають нову ракету для Patriot проти гіперзвукових та інших складних цілей.

Армія не відмовляється від дорогих високотехнологічних ракет. Завдання — доповнити їх доступнішими варіантами, які можна виробляти у великих обсягах, і розширити коло постачальників. У майбутньому одна система зможе використовувати різні перехоплювачі, щоб не витрачати найдорожчі ракети на кожну повітряну загрозу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що США вперше випробували нову гіперзвукову ракету HACM