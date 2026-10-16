Это может буквально сломать государство: каким будет худший сценарий для Украины без Patriot

Украина осталась без ракет в систему ПВО Patriot, которая способна сбивать российскую баллистику. Искусственный интеллект смоделировал худший сценарий, ожидающий Украину без антибаллистики.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini предполагает, что при полном отсутствии ракет-перехватчиков Россия сможет систематически атаковать критическую энергетическую инфраструктуру, в том числе подстанции и оборудование атомных электростанций.

Худшее последствие – длительные зимние отключения электроэнергии, отопления, воды и связи в крупных городах. Это может повлечь за собой гуманитарный кризис и новые масштабные волны вынужденного переселения.

Другая опасность – удары по военному производству. Под угрозой окажется развитие собственного производства дронов, артиллерии и ракет. В результате Украина может столкнуться с истощением экономики и усилением давления с требованием принять жесткие условия противника.

Чат-бот Grok прогнозирует системные удары по энергетике, крупным городам, складам и штабам. Без достаточной защиты баллистические ракеты будут представлять более серьезную угрозу, а перебои с электричеством и теплом ударят по промышленности и логистике.

Эвакуация из пострадавших городов может усложниться, а армии будет труднее прикрывать ключевые объекты. Европа, по оценке чат-бота, может передать часть собственных запасов, однако этого может оказаться недостаточно. Создание собственных средств перехвата потребует лет.

Главный риск Grok – не мгновенный коллапс, а длительное истощение общества, городов и армии.

Чат-бот DeepSeek также предупреждает об усугублении угрозы баллистических ударов. По его сценарию, зимой российские атаки могут оставить миллионы людей без света и тепла.

Среди потенциальных целей чат-бот называет командные пункты, составы и аэродромы. Пусковые установки Patriot без ракет также могут стать более уязвимыми.

DeepSeek отмечает: быстро восстановить полноценную защиту будет сложно, а гуманитарные последствия могут сохраняться длительное время.

Все три чата сходятся на том, что критический дефицит ракет к Patriot может усилить угрозу баллистических ударов, усложнить защиту энергетики и военной инфраструктуры и ускорить истощение страны.

Различия — в акцентах: Gemini отмечает экономические последствия и давление на уступки, Grok — на длительном истощении общества и армии, DeepSeek — на уязвимости военных объектов и сложности восстановления обороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так с украинской баллистикой.



