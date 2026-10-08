Що не так з українською балістикою: експерт розкрив головну правду про ракету

Питання української балістики надзвичайно актуальне. Українці чекають, коли балістичні ракети полетять на Москву, однак експерти ставляться до цього скептично.

Українська балістика. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак нагадав, що президент України Володимир Зеленський анонсував ось-ось українську балістику. Однак росіяни знищили виробництво. Тоді, нагадав експерт, Зеленський зазначав, що “на початку 2026-го зберемося і зробимо”. Однак уже завершення 2026-го, підкреслив Ступак.

“Буквально цього тижня президент. Опублікував відеокадри. Ракета летить вгору. Куди вона летить? Куди вона влучила? Чи влучила взагалі? Чи не була збита? Гадки не маємо. Взагалі інформації нуль”, — зауважив експерт.

Ступак впевнений, що українська балістика буде, якщо не втрутиться РФ, яка постійно шукає, де ця балістика виготовляється.

За словами експерта, залишаються нерозкритими три питання:

1. Наскільки виробництво цих ракет буде ритмічним? Одна ракета, за його словами, це ні про що. Навіть 10 ракет зараз це ні про що. Знаючи можливості виготовлення ракет Міноборони зможе планувати ті чи інші операції.

2. Наскільки ця зброя точна і наскільки вона може наносити руйнування?

“Вона може бути з величезною вибухівкою, але там відхилитися на там 200 м. Чи є користь? Немає. Вона може бути точною, але вибухівки мало. Об'єкт тільки трохи пошкоджений”, — пояснив експерт.

3. Здатна ця зброя пробувати російську ППО. За словами експерта, це не варто недооцінювати, адже ворог і ракети сам виготовляє, і удосконалює системи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський зірвався через балістику.



