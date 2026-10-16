Це може буквально зламати державу: яким буде найгірший сценарій для України без Patriot

Україна залишилася без ракет до системи ППО Patriot, яка здатна збивати російську балістику. Штучний інтелект змоделював найгірший сценарій, який чекає на Україну без антибалістики.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini припускає, що за повної відсутності ракет-перехоплювачів Росія зможе систематично атакувати критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції та обладнання атомних електростанцій.

Найгірший наслідок — тривалі зимові відключення електроенергії, опалення, води та зв'язку у великих містах. Це може спричинити гуманітарну кризу й нові масштабні хвилі вимушеного переселення.

Інша небезпека — удари по військовому виробництву. Під загрозою опиниться розвиток власного виробництва дронів, артилерії та ракет. У підсумку Україна може зіткнутися з виснаженням економіки й посиленням тиску з вимогою прийняти жорсткі умови противника.

Чат-бот Grok прогнозує системні удари по енергетиці, великих містах, складах і штабах. Без достатнього захисту балістичні ракети становитимуть серйознішу загрозу, а перебої з електрикою та теплом вдарять по промисловості й логістиці.

Евакуація з постраждалих міст може ускладнитися, а армії буде важче прикривати ключові об'єкти. Європа, за оцінкою чат-бота, може передати частину власних запасів, однак цього може виявитися недостатньо. Створення власних засобів перехоплення потребуватиме років.

Головний ризик Grok — не миттєвий колапс, а тривале виснаження суспільства, міст і армії.

Чат-бот DeepSeek також попереджає про посилення загрози балістичних ударів. За його сценарієм, узимку російські атаки можуть залишити мільйони людей без світла й тепла.

Серед потенційних цілей чат-бот називає командні пункти, склади та аеродроми. Пускові установки Patriot без ракет також можуть стати вразливішими.

DeepSeek наголошує: швидко відновити повноцінний захист буде складно, а гуманітарні наслідки можуть зберігатися тривалий час.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що критичний дефіцит ракет до Patriot може посилити загрозу балістичних ударів, ускладнити захист енергетики та військової інфраструктури й прискорити виснаження країни.

Відмінності — в акцентах: Gemini наголошує на економічних наслідках і тиску щодо поступок, Grok — на тривалому виснаженні суспільства й армії, DeepSeek — на вразливості військових об'єктів і складності відновлення оборони.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не так з українською балістикою.



