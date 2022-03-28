Зеленский ответил, о чем говорил бы на встрече с Путиным – Украина "не может идти на компромисс во всем"

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Карина Ожерельева
Во время интервью английскому журналу The Economist президента Украины Владимира Зеленского спросили, о чем он говорил бы с Путиным, если бы встреча состоялась.
Владимир Зеленский – The Economist
Зеленский сообщил, что необходимо говорить о конкретных вещах и конкретных сроках. Также президент отметил, что можно говорить с Путиным обо всем, но Украина не может идти на компромисс во всем.
Также Зеленский подчеркнул, что пока Путин находился в информационном бункере, Украина сильно изменилась. По словам президента, в этом вся причина, ведь то, какой Путин видит Украину, отличается от того, какова Украина в реальной жизни.
Политолог Дмитрий Воронков отметил, что частично согласен с президентом. Однако эксперт считает, что Путин вполне представляет, какая сейчас Украина. В частности, после многочисленных митингов в захваченных городах для Путина совершенно очевидно стало, что в Украине нет никаких нацистов, и что украинцы не желают присоединяться к России. По мнению политолога, Путин полностью осознает ситуацию в Украине.
По словам Зеленского о компромиссах, эксперт отмечает, что мы не должны соглашаться на требования относительно внеблокового статуса особенно сейчас, когда мы в опасности.
По мнению эксперта, Зеленский должен сконцентрировать внимание Путина на том, что война не приносит никаких преимуществ ни одной из сторон. Политолог отметил, что эта война уже проиграна для России, и Путин должен сложить оружие, если хоть как-то думает о своих людях.
Политолог, исследовательница в сфере международной политики и истории США Диана Ожерельева считает, что Владимир Зеленский правильно сказал об информационной изоляции, хотя, скорее, стоит говорить о маниакальной преданности Путина реализации идеологии имперского реваншизма, согласно которой годами выстраивался информационный вакуум в обществе. Эксперт ставит под сомнение возможность договориться с человеком, убежденным в том, что "современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи".
Эксперт подчеркнула, что двусторонняя встреча президентов Украины и России будет реализована только при условии готовности Украины повторить сценарий ноября 2021 года, когда был подписан интеграционный декрет союзных государств России и Беларуси как акт ползучей аннексии.
Как сообщали ранее "Комментарии", враг взимает силы для возобновления наступления на Украину – Генштаб.
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