Зеленский ответил, о чем говорил бы на встрече с Путиным – Украина "не может идти на компромисс во всем"

Во время интервью английскому журналу The Economist президента Украины Владимира Зеленского спросили, о чем он говорил бы с Путиным, если бы встреча состоялась.

Владимир Зеленский – The Economist

Зеленский сообщил, что необходимо говорить о конкретных вещах и конкретных сроках. Также президент отметил, что можно говорить с Путиным обо всем, но Украина не может идти на компромисс во всем.

"Важно искать решение шаг за шагом. Путин должен понимать, что происходит, а мы должны понимать друг друга, если это возможно. Это не об уважении, о любви или чем-то другом. Это не о чувствах. Ведь есть проблема, и мы должны в ней подробно разобраться и решить", — сообщил Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что пока Путин находился в информационном бункере, Украина сильно изменилась. По словам президента, в этом вся причина, ведь то, какой Путин видит Украину, отличается от того, какова Украина в реальной жизни.

Как эксперты отреагировали на слова Зеленского по поводу возможных переговоров с Путиным?

Политолог Дмитрий Воронков отметил, что частично согласен с президентом. Однако эксперт считает, что Путин вполне представляет, какая сейчас Украина. В частности, после многочисленных митингов в захваченных городах для Путина совершенно очевидно стало, что в Украине нет никаких нацистов, и что украинцы не желают присоединяться к России. По мнению политолога, Путин полностью осознает ситуацию в Украине.

По словам Зеленского о компромиссах, эксперт отмечает, что мы не должны соглашаться на требования относительно внеблокового статуса особенно сейчас, когда мы в опасности.

"Можно переформатировать в том плане, что пусть это будут какие-то гарантии, что мы не будем предпринимать каких-либо наступательных действий в отношении России и пусть кто хочет и будет этим гарантом для Путина. Но опять-таки повторюсь, на самом деле там прекрасно понимали, что Украина никуда вторгаться не собирается и что в ближайшей перспективе в НАТО нас не ждут. Поэтому это был просто повод для вторжения", — отметил эксперт.

По мнению эксперта, Зеленский должен сконцентрировать внимание Путина на том, что война не приносит никаких преимуществ ни одной из сторон. Политолог отметил, что эта война уже проиграна для России, и Путин должен сложить оружие, если хоть как-то думает о своих людях.

"По моему мнению, наш президент должен как-то аргументированно дать понять Путину, что по факту уже война проиграна, блицкриг не удался. Нужно дать понять, что не нужно усугублять ситуацию самому же Путину, что не нужно делать хуже своему государству. Я считаю, это то направление, в котором нужно дать понять Путину, что он должен быть заинтересован в прекращении войны, если он не хочет быть изгоем еще полвека. Нужно дать понять, что в пользу России возобновлять отношения с Западом", – добавил эксперт.

Политолог, исследовательница в сфере международной политики и истории США Диана Ожерельева считает, что Владимир Зеленский правильно сказал об информационной изоляции, хотя, скорее, стоит говорить о маниакальной преданности Путина реализации идеологии имперского реваншизма, согласно которой годами выстраивался информационный вакуум в обществе. Эксперт ставит под сомнение возможность договориться с человеком, убежденным в том, что "современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи".

"Мы должны понимать, что еще на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года Владимир Путин осудил нынешнюю архитектуру европейской безопасности, после чего наблюдалось укрепление военных позиций и агломерация бывших советских территорий. Не стала ли предвоенная практика дипломатии на двустороннем и многостороннем уровнях в рамках -Россия, ОБСЕ доказательством отсутствия у президента России готовности говорить о "конкретных вещах и конкретных терминах", желании отказаться от идеи "об историческом единстве россиян и украинцев"?" – добавила политолог.

Эксперт подчеркнула, что двусторонняя встреча президентов Украины и России будет реализована только при условии готовности Украины повторить сценарий ноября 2021 года, когда был подписан интеграционный декрет союзных государств России и Беларуси как акт ползучей аннексии.

"Владимир Зеленский отметил, что ключевые вопросы территориальной целостности и суверенитета не подлежат поиску компромиссов. Собственно, и абсолютный крах блицкрига, планов Путина на начальном этапе войны произнести победную речь в украинском парламенте подтверждают готовность украинских защитников давать каждый раз" – отметила эксперт.

Как сообщали ранее "Комментарии", враг взимает силы для возобновления наступления на Украину – Генштаб.

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