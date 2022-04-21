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Зеленский объяснил, возможна ли сейчас деблокада Мариуполя военным способом

Зеленский объяснил, что деблокирование Мариуполя военным способом сейчас невозможно

сегодня, 17:57
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день вооруженные силы Украины не способны военным путем деблокировать Мариуполь. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал в интервью французскому новостному каналу BFM TV.

Зеленский объяснил, возможна ли сейчас деблокада Мариуполя военным способом

Мариуполь - фото из открытых источников

Зеленский заявил, что власти Украины делают все возможное, чтобы деблокировать Мариуполь.

"Вопрос о том, что речь идет о часах — это правда, потому что мы не знаем сколько часов или несколько дней они могут там продержаться. Что касается нашей армии, — пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника Российской Федерации, чтобы ... сегодня дойти до военной разблокировки города Мариуполь. Это правда. Мы на сегодня это сделать не можем", — сообщил Зеленский во время интервью.

Также президент отметил, что блокада Мариуполя российскими войсками похожа больше не на войну, а на "такую террористическую операцию со стороны Российской Федерации", ведь в городе остаются заблокированными не только украинские защитники, но и дети и пожилые люди.

Как сообщали ранее "Комментарии", нацгвардейцы уничтожили российский вертолет в небе над Запорожской областью.

Также "Комментарии" писали, что Маляр рассказала, как изменилась тактика России в войне против Украины — "России важна наша капитуляция". "Планом максимума" россии был скорый захват Украины и смена власти в Киеве. Этот план был построен как результат проблем кремля с информированием. Но ВСУ и мирные жители благодаря своему сопротивлению заставили Россию изменить стратегию.

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Источник: https://www.bfmtv.com/international/guerre-en-ukraine-l-interview-de-volodymyr-zelensky-sur-bfmtv-en-integralite_VN-202204200593.html
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