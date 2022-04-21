Зеленский объяснил, возможна ли сейчас деблокада Мариуполя военным способом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день вооруженные силы Украины не способны военным путем деблокировать Мариуполь. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал в интервью французскому новостному каналу BFM TV.

Мариуполь - фото из открытых источников

Зеленский заявил, что власти Украины делают все возможное, чтобы деблокировать Мариуполь.

"Вопрос о том, что речь идет о часах — это правда, потому что мы не знаем сколько часов или несколько дней они могут там продержаться. Что касается нашей армии, — пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника Российской Федерации, чтобы ... сегодня дойти до военной разблокировки города Мариуполь. Это правда. Мы на сегодня это сделать не можем", — сообщил Зеленский во время интервью.

Также президент отметил, что блокада Мариуполя российскими войсками похожа больше не на войну, а на "такую террористическую операцию со стороны Российской Федерации", ведь в городе остаются заблокированными не только украинские защитники, но и дети и пожилые люди.

Как сообщали ранее "Комментарии", нацгвардейцы уничтожили российский вертолет в небе над Запорожской областью.

Также "Комментарии" писали, что Маляр рассказала, как изменилась тактика России в войне против Украины — "России важна наша капитуляция". "Планом максимума" россии был скорый захват Украины и смена власти в Киеве. Этот план был построен как результат проблем кремля с информированием. Но ВСУ и мирные жители благодаря своему сопротивлению заставили Россию изменить стратегию.

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