logo

BTC/USD

35872.58

ETH/USD

2674.81

LTC/USD

95.32

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Защитники Запорожской области уничтожили живую силу и технику оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Защитники Запорожской области уничтожили живую силу и технику оккупантов

За прошедшие сутки в Запорожской области украинские воины уничтожили более двух десятков оккупантов

сегодня, 11:12
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Защитники Запорожской области продолжают удерживать оборону и уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщил  представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожской области уничтожили живую силу и технику оккупантов

ВСУ

Так, по данным Ткачука, на протяжении прошедших суток (5 мая) нашим воинам удалось уничтожить десятки военнослужащих армии оккупантов, а также уничтожить технику врага:

• 21 лицо личного состава армии противника (еще 20 были ранены);

• шесть боевых бронированных машин;

• пять единиц автомобильной техники.

Также Руслан Ткачук отметил, что на временно занятых противником территориях Запорожской области активно продолжает развиваться движение сопротивления. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что может ли устранение Путина остановить войну – как поведет себя окружение российского фюрера. В первый месяц войны против Украины было много информации о том, что российские олигархи раздражены Путиным и готовы оплатить его физическое "устранение". Теперь же об этом практически не говорят. 

Читайте также о том, что на востоке оккупанты пытаются сделать химическую аварию на заводе "Азот". Россияне обстреливают химический завод "Азот" в Северодонецке. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в разведке Британии рассказали, что срывает планы РФ на Донбассе. Восстановление усилий России обезопасить "Азовсталь" и завершить захват Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями 9 мая. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что сколько ракет выпустил враг по территории Украины с 24 февраля: последствия обстрелов. В последние сутки участились ракетные обстрелы Украины. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/3183165038608440
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!