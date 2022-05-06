Защитники Запорожской области уничтожили живую силу и технику оккупантов

Защитники Запорожской области продолжают удерживать оборону и уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Так, по данным Ткачука, на протяжении прошедших суток (5 мая) нашим воинам удалось уничтожить десятки военнослужащих армии оккупантов, а также уничтожить технику врага:

• 21 лицо личного состава армии противника (еще 20 были ранены);

• шесть боевых бронированных машин;

• пять единиц автомобильной техники.

Также Руслан Ткачук отметил, что на временно занятых противником территориях Запорожской области активно продолжает развиваться движение сопротивления.

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