На востоке оккупанты пытаются сделать химическую аварию на заводе "Азот"

Оккупанты обстреливают всю территорию Луганской области, подконтрольную Украине, на ней остается еще около 50 тысяч гражданских. Там, где возможно, эвакуация продолжается, но люди не хотят уезжать.

Фото Телеграм Луганская ОВА

Враг пытается создать экологическую катастрофу в регионе – намеренно целит по химическому предприятию "Азот". 5 мая пожарным удалось ликвидировать угрозу возгорания промышленных цистерн. Оккупанты стреляли в АЗС и железнодорожное хозяйство ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" . Горели шпалы и трава, пожар ликвидирован. Однако в этом направлении продолжаются обстрелы 6 мая, предварительно, произведен обстрел завода. Информация от ОВА еще нет.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупантам не удается захватить Северодонецк, но прилегающее село Воеводовка уже несколько раз переходило под контроль оккупантов, затем ВСУ выбивали их оттуда. Город за сутки обстреливали 16 раз — били по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. В результате обстрелов повреждены 12 домов, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Погибли два гражданина.

Попасная почти вся разрушена дотла, но украинские воины держатся там полностью взять контроль над городом врагу не удается. Оккупанты постоянно расстреливают город и бомбят, невозможно оттуда никого эвакуировать. В последний раз эвакуационные автобусы расстреляли, водителя взяли в плен. Сколько там еще гражданских трудно установить, связи с обществом нет.

Продолжаются тяжелые бои в Белогоровке, враг пытается захватить этот населенный пункт, чтобы взять в окружение всех военных ВСУ в районе. Там оборону наши военные держат. Для нужд военных и эвакуационных миссий подвозится дизельное горючее.

Сергей Гайдай говорит, что ВСУ готовятся к усилению атак россиян в ближайшие дни.

До сих пор не выходят на связь работники ГСЧС с 4 мая. Пропали без вести двое спасателей — Денис Колотилов и Геннадий Муратов, возможно, попали в плен у Нижнего на линии фронта.

Как сообщал портал "Комментарии", сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя.

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