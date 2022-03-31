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Защитники Мариуполя уничтожили танки и живую силу оккупантов

Наши воины продолжают стоять на защите Мариуполя

31 марта 2022, 11:45 comments1473
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически стоять на защите города Мариуполь. Бойцы полка Азов рассказали об уничтожении оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Азов-Мариуполь". 

Защитники Мариуполя уничтожили танки и живую силу оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за вчерашний день (30 марта) бойцы "Азова" ликвидировали более полусотни оккупантов. Среди уничтоженных противников были представители элитных российских подразделений. 

"Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ", — сообщает "Азов-Мариуполь". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал об операции по спасению Ясногородской фермы: волонтеры рассказали, каких животных удалось вывезти. Ясногородская страусиная ферма в Киевской области пострадала от обстрелов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Зеленский призвал мир исправить свою ошибку, которую допустили в 2014-м году. Президент предупредил мир о новых трагедиях, если России удастся избежать ответственности за войну в Украине. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что российские оккупанты используют в Украине новейшие мины "Медальоны": в чем их опасность. Использование мин ПОМ-3 запрещается Оттавской конвенцией. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

"Комментарии" сообщали о том, что Данилов рассказал, куда РФ перебрасывает войска из киевского и черниговского направлений. Российская армия смещается с киевского и черниговского направлений на восточные территории Украины. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/s/polkazov
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