Защитники Мариуполя уничтожили танки и живую силу оккупантов

Украинские воины продолжают героически стоять на защите города Мариуполь. Бойцы полка Азов рассказали об уничтожении оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Азов-Мариуполь".

ВСУ

Как стало известно, за вчерашний день (30 марта) бойцы "Азова" ликвидировали более полусотни оккупантов. Среди уничтоженных противников были представители элитных российских подразделений.

"Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ", — сообщает "Азов-Мариуполь".

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"Комментарии" сообщали о том, что Данилов рассказал, куда РФ перебрасывает войска из киевского и черниговского направлений. Российская армия смещается с киевского и черниговского направлений на восточные территории Украины. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.





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