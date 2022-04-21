Защитники Мариуполя уничтожили танк подразделения оккупантов, которое совершало зверства в Буче (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают героически удерживать оборону блокадного Мариуполя. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

Армия РФ

Как сообщает "Азов-Мариуполь", на улицах города была обнаружена вражеская военная техника с отметкой "V".

"Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, пытали гражданское население", — отмечают бойцы полка "Азов".

Как видно на опубликованном видео, один из таких танков удалось уничтожить нашим защитникам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что новые факты зверств оккупантов: в Нацполиции рассказали о работе на деоккупированных территориях. В Киевской области продолжаются работы по документированию убийств людей оккупантами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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