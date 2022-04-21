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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Мариуполя уничтожили танк подразделения оккупантов, которое совершало зверства в Буче (ВИДЕО)
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Защитники Мариуполя уничтожили танк подразделения оккупантов, которое совершало зверства в Буче (ВИДЕО)

Бойцы "Азова" уничтожили танк оккупантов

сегодня, 14:26
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически удерживать оборону блокадного Мариуполя. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь". 

Защитники Мариуполя уничтожили танк подразделения оккупантов, которое совершало зверства в Буче (ВИДЕО)

Армия РФ

Как сообщает "Азов-Мариуполь", на улицах города была обнаружена вражеская военная техника с отметкой "V". 

"Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, пытали гражданское население", — отмечают бойцы полка "Азов". 

Как видно на опубликованном видео, один из таких танков удалось уничтожить нашим защитникам. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что новые факты зверств оккупантов: в Нацполиции рассказали о работе на деоккупированных территориях. В Киевской области продолжаются работы по документированию убийств людей оккупантами. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что вооружение Украины: как меняется позиция Запада, коммуникация и сама помощь. Запад готов поддерживать Украину вооружением в войне против России — Киев просит не затягивать с важными решениями, ведь оружие нужно здесь и сейчас. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Запорожье: подробности. Оккупанты пытаются уничтожить инфраструктуру Запорожья. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что "Стугна" в действии: закарпатские военные уничтожили российский танк (ВИДЕО). Украинские военные попали в российский танк даже несмотря на то, что он двигался. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/s/polkazov
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