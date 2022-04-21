Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Запорожье: подробности

Днем 21 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Враг прилагает все усилия, чтобы уничтожить инфраструктуру города. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала Запорожская областная военная администрация в Телеграмме.

Ракета - фото из открытых источников

"Около 30 минут назад в Запорожье зафиксировано два "прилета"", — говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Отмечается, что в результате ракетного удара по городу нет пострадавших. Подробности по поводу последствий ракетного удара в Запорожской ОВА пообещали предоставить позже.

Также в Запорожской ОВА отмечают, что враг наносит ракетные удары по Запорожью, чтобы повредить инфраструктуру города. Жителей города просят не делать фото и не распространять какие-либо материалы с результатами атак российских оккупантов.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику.

Также "Комментарии" писали, что Путин отдал приказ отменить штурм "Азовстали" — выбрал другой вариант. Официальный ресурс Кремля сообщает, что президент РФ заслушал отчет главы Минобороны РФ Шойгу о том, как продвигается война против Украины. Отдельно был заслушан отчет о том, как проходят боевые действия в заблокированном русскими войсками Мариуполе.

Читайте на портале "Комментарии": военное руководство врага приказало убивать военнопленных: что известно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!