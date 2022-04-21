Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Запорожье: подробности

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Карина Ожерельева
Днем 21 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Враг прилагает все усилия, чтобы уничтожить инфраструктуру города. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала Запорожская областная военная администрация в Телеграмме.
Ракета - фото из открытых источников
Отмечается, что в результате ракетного удара по городу нет пострадавших. Подробности по поводу последствий ракетного удара в Запорожской ОВА пообещали предоставить позже.
Также в Запорожской ОВА отмечают, что враг наносит ракетные удары по Запорожью, чтобы повредить инфраструктуру города. Жителей города просят не делать фото и не распространять какие-либо материалы с результатами атак российских оккупантов.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику.
Также "Комментарии" писали, что Путин отдал приказ отменить штурм "Азовстали" — выбрал другой вариант. Официальный ресурс Кремля сообщает, что президент РФ заслушал отчет главы Минобороны РФ Шойгу о том, как продвигается война против Украины. Отдельно был заслушан отчет о том, как проходят боевые действия в заблокированном русскими войсками Мариуполе.
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