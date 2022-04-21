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Главная Новости Оборона 2022 "Стугна" в действии: закарпатские военные уничтожили российский танк (ВИДЕО)
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"Стугна" в действии: закарпатские военные уничтожили российский танк (ВИДЕО)

Украинские военные попали в российский танк даже несмотря на то, что он двигался

сегодня, 13:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады благодаря противотанкому ракетному комплексу "Стугна" ликвидировали танк оккупантов Т-72. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала Закарпатская бригада на своей странице в Фейсбуке.

"Стугна" в действии: закарпатские военные уничтожили российский танк (ВИДЕО)

ВСУ - фото из открытых источников

Выпущенная ракета взорвала боевую машину российских военных, которая находилась почти в 5 километрах от ракетного комплекса. С момента выстрела до уничтожения боевой машины прошла 21 секунда. Как сообщает Запорожская бригада, даже несмотря на то, что танк ехал, а не стоял на месте, оператору ПТРК удалось попасть в него.

"На такие дальние расстояния не работает ни шведско-британский противотанковый комплекс NLAW (он наиболее эффективен на малых расстояниях, до 600 метров), ни американский Javelin (который эффективен до 2,5 километров). А украинская "Стугна" уничтожила двигавшийся танк, в 4,5 километрах от нее", — говорится в сообщении Закарпатской бригады.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Военнослужащие Вооруженных сил Украины выполняют задачи отражения и сдерживания российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что Путин отдал приказ отменить штурм "Азовстали" — выбрал другой вариант. Официальный ресурс Кремля сообщает, что президент РФ заслушал отчет главы Минобороны РФ Шойгу о том, как продвигается война против Украины. Отдельно был заслушан отчет о том, как проходят боевые действия в заблокированном русскими войсками Мариуполе.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=2408446182630255
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