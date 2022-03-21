Российские оккупанты разбрасывают кассетные мины по территории Украины: как их распознать

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Карина Ожерельева
Российские оккупанты разбрасывают в Украине кассетные мины, которые довольно трудно заметить. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Касетні міни - Центр протидії дезінформації
Сообщается, что мина наносит человеку поражение из-за травматического повреждения нижних конечностей. Взрыв происходит, если наступить на датчик.
Из-за необычной формы мины дети часто воспринимают мину как игрушку и получают тяжелые ранения или погибают.
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что делать, если нашли подозрительный предмет:
1. Ни в коем случае не трогать его.
2. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
3. Предупредить прохожих о возможной опасности.
4. Отойти подальше от подозрительного предмета.
5. Дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительного предмета.
Читайте на портале "Комментарии": как распознать диверсанта – объяснение Центра народного сопротивления. Сегодня нет ни одной области в Украине, которая могла бы считаться безопасной в этом отношении. Большинство ДРГ сформировано врагом уже в Украине. Предателей ловят с поличным, когда те пытаются устроить диверсию или сдать позиции Вооруженных сил Украины.
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