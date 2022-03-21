Российские оккупанты разбрасывают кассетные мины по территории Украины: как их распознать

Российские оккупанты разбрасывают в Украине кассетные мины, которые довольно трудно заметить. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Касетні міни - Центр протидії дезінформації

"Российские оккупанты продолжают геноцид против гражданского населения, кроме обстрелов жилых кварталов "градами" и "смерчами", они разбрасывают коварные кассетные мины. Одной из таких мин-ловушек является противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток". Мины обычно зеленого цвета. 12-14 см. Ширина 5-6 см", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Сообщается, что мина наносит человеку поражение из-за травматического повреждения нижних конечностей. Взрыв происходит, если наступить на датчик.

Из-за необычной формы мины дети часто воспринимают мину как игрушку и получают тяжелые ранения или погибают.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что делать, если нашли подозрительный предмет:

1. Ни в коем случае не трогать его.

2. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).

3. Предупредить прохожих о возможной опасности.

4. Отойти подальше от подозрительного предмета.

5. Дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительного предмета.

Читайте на портале "Комментарии": как распознать диверсанта – объяснение Центра народного сопротивления. Сегодня нет ни одной области в Украине, которая могла бы считаться безопасной в этом отношении. Большинство ДРГ сформировано врагом уже в Украине. Предателей ловят с поличным, когда те пытаются устроить диверсию или сдать позиции Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!