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Главная Новости Оборона 2022 13 государств подписали совместное заявление о модернизации украинской ПВО
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13 государств подписали совместное заявление о модернизации украинской ПВО

13 государств приняли решение о модернизации ПВО Украины

сегодня, 15:42
Автор:

Карина Ожерельева
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В понедельник, 21 марта, 13 государств мира приняли заву по модернизации противовоздушной обороны Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Твиттере.

13 государств подписали совместное заявление о модернизации украинской ПВО

Руслан Стефанчук - фото з відкритих джерел

Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины". Искренне признателен за поддержку Украины в это непростое время”, – говорится в сообщении Руслана Стефанчука.

Как сообщали ранее "Комментарии", российские оккупанты разбрасывают в Украине кассетные мины, которые довольно трудно заметить. Сообщается, что мина наносит человеку поражение из-за травматического повреждения нижних конечностей. Взрыв производится, если наступить на датчик. Из-за необычной формы мины дети часто воспринимают мину как игрушку и получают тяжелые ранения или погибают. Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что делать, если обнаружили подозрительный предмет.

Также "Комментарии" писали, как распознать диверсанта: объяснение Центра народного сопротивления. Сегодня нет ни одной области в Украине, которая могла бы считаться безопасной в этом отношении. Большинство ДРГ сформировано врагом уже в Украине. Предателей ловят с поличным, когда те пытаются устроить диверсию или сдать позиции ВСУ.

Читайте на портале "Комментарии": ВСУ уничтожили САУ оккупантов и пополнили свой автопарк вражеской техникой. Вооруженные силы Украины стойко держат оборону и уничтожают пришедших на нашу землю оккупантов. 2С19 "МСТА-С" теперь будет обращена против своих бывших хозяев.


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Источник: https://twitter.com/r_stefanchuk/status/1505879979799855107
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