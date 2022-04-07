Защитники Мариуполя уничтожили два танка оккупантов (ВИДЕО)

Защитники Мариуполя продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

ВСУ

Наши воины обрушили огонь на несколько вражеских танков в Мариуполе. По информации бойцов "Азова" техника противника была уничтожена. В подтверждение своим словам военные опубликовали видео с места событий.

"Уничтожение вражеских танков бойцами полка "Азов"", — так подписали видео в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Военные преступления Кремля в Мариуполе: Греция обратится в Международный суд в Гааге. Никос Дендиас заявил, что в блокадном Мариуполе также находится греческое община. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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