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Защитники Мариуполя уничтожили два танка оккупантов (ВИДЕО)

Наши воины обрушили огонь на несколько вражеских танков в Мариуполе

7 апреля 2022, 18:30
Автор:

Денис
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Защитники Мариуполя продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь". 

Защитники Мариуполя уничтожили два танка оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Наши воины обрушили огонь на несколько вражеских танков в Мариуполе. По информации бойцов "Азова" техника противника была уничтожена. В подтверждение своим словам военные опубликовали видео с места событий. 

"Уничтожение вражеских танков бойцами полка "Азов"", — так подписали видео в Telegram-канале "Азов-Мариуполь". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Военные преступления Кремля в Мариуполе: Греция обратится в Международный суд в Гааге. Никос Дендиас заявил, что в блокадном Мариуполе также находится греческое община. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Кремле отреагировали на ленд-лиз для Украины – будут "негативные последствия". У Путина отреагировали на одобрение в США программы ленд-лиза для Украины. Также песков заявил, что принятие данного закона не будет способствовать успеху в переговорах РФ и Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что СБУ устанавливает поименные списки оккупантов, совершавших зверства в Киевской области. Правоохранители фиксируют преступления оккупантов в Киевской области. Читайте об этом подробнее в нашем материале. 

Также "Комментарии" писали о том, что противотанкисты Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины показали результат своей работы. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/polkazov
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