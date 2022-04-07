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Противотанкисты ДШВ ВСУ показали результат своей работы (ФОТО)

Противотанковое подразделение ДШВ ВСУ уничтожило очередной танк

7 апреля 2022, 16:20
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Противотанкисты ДШВ ВСУ показали результат своей работы (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 7 апреля воины-десантники смогли уничтожить очередной танк противника. 

"Противотанковое подразделение 95-йотдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины сегодня уничтожило очередной танк противника", — пишет Командование ДШВ ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали фото с места событий. 

"Как пылает боевая машина оккупантов, — хорошо видно на фото", — добавили в Командовании ДШВ. 

Противотанкисты ДШВ ВСУ показали результат своей работы (ФОТО) - фото 2

Фото: Командование ДШВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оружие и санкции: насколько конструктивны выпады Зеленского в адрес Запада. Эксперты оценили высказывания главы государства на счет западных стран и оказанную военную помощь Украине. 

Читайте также о том, что эксперты обьяснили, что означает решение Сената США о снятии запретов на поставку оружия для Украины и как это поможет нашему государству в войне с агрессором. Ленд-лиз для Украины: что значит громкое решение США в ракурсе российско-украинской войны. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что убегая от войны: как общины в центре и на западе принимают переселенцев. В Закарпатской и Черкасской областях все больше переселенцев остаются на длительный срок. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал, почему гуманитарная помощь не попадает в Мариуполь. Президент считает, что РФ специально не пропускает гуманитарные грузы. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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