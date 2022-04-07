Противотанкисты ДШВ ВСУ показали результат своей работы (ФОТО)

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Защитники Украины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
ВСУ
Как стало известно, сегодня, 7 апреля воины-десантники смогли уничтожить очередной танк противника.
"Противотанковое подразделение 95-йотдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины сегодня уничтожило очередной танк противника", — пишет Командование ДШВ ВСУ.
В подтверждение своим словам наши воины опубликовали фото с места событий.
"Как пылает боевая машина оккупантов, — хорошо видно на фото", — добавили в Командовании ДШВ.
Фото: Командование ДШВ ВСУ.
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