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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Мариуполя продолжают уничтожать оккупантов на улицах города (ВИДЕО)
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Защитники Мариуполя продолжают уничтожать оккупантов на улицах города (ВИДЕО)

Наши воины сражаются за каждую улицу и каждый дом украинского Мариуполя

сегодня, 15:29
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают героически удерживать оборону Мариуполя от противника, несмотря на его многократное численное превосходство. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь". 

Защитники Мариуполя продолжают уничтожать оккупантов на улицах города (ВИДЕО)

ВСУ

Наши воины сражаются за каждую улицу и каждый дом украинского Мариуполя. 

"Их в десять раз больше, у них самолеты и корабли, у них много техники... Но полк "Азов" продолжает уничтожать оккупанта на улицах украинского Мариуполя!", — пишет Азов-Мариуполь. 

Также бойцы "Азова" опубликовали видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский рассказал, почему некоторые страны продолжают "заигрывать" с Путиным. Президент Владимир Зеленский считает, что не весь Запад заигрывает с путинской властью во время войны в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что украинские боксеры привезли 15 наград с международных турниров: что известно. Украинцы одержали победу на европейских турнирах по боксу. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что эта война с РФ не последняя: у Зеленского рассказали, о чем уже сейчас нужно задуматься украинцам. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Украина превращается в новый Израиль. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Офисе президента прокомментировали вероятность временного перемирия с Россией: чего добивается Киев. Заключить мир с Россией сейчас – это отложить войну на будущее. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/polkazov
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