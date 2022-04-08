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В Офисе президента прокомментировали вероятность временного перемирия с Россией: чего добивается Киев

Заключить мир с Россией сейчас – это отложить войну на будущее

сегодня, 11:58 comments1946
Автор:

Карина Ожерельева
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Любое временное перемирие с Россией – это отложенная война в будущем. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

В Офисе президента прокомментировали вероятность временного перемирия с Россией: чего добивается Киев

Подоляк - фото из открытых источников

"Любое временное перемирие с Москвой – это отложенная война в будущем, через 2-5 лет. Это "Минск-3", например. Россия – это страна, которая продает только экспансию, только войну с соседями, поэтому всегда есть большой риск, нам это не нужно, нам необходимы гарантии. О гуманитарном прекращении огня говорим постоянно, но Россия постоянно мешает это сделать. То, что мы видели в Буче, является стилем России в ведении войны. Они воюют только с гражданским населением. Они не умеют воевать с войсками", — заявил Подоляк.

Как сообщил Подоляк, власти России видят, что российская армия терпит поражение в войне против Украины.

"Последние две недели российские "топы" постоянно делают какие-то заявления, из которых видно, что они очень нервничают и не понимают, что происходит. Господин Песков вчера показал своим высказыванием, что не понимает, как все это закончится для них, с точки зрения, что они потеряют гораздо больше, чем потеряли бы, если бы закончили это все неделю назад", – отметил советник руководителя Офиса президента.

По словам Подоляка, у Украины есть план, который и придерживается.

"Россия это видит. Видит, что на фронтах у них нет преимущества. Они рассчитывают, что битва за Донбасс существенно улучшит их позицию...", — добавил Подоляк.

Как сообщали ранее "Комментарии", Австралия передала Украине 20 "Бушмастеров", а Германия снова тянет с передачей танков.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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