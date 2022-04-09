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Защитники Мариуполя нанесли удар по позициям оккупантов (ВИДЕО)

Бойцы "Азова" уничтожили БК и несколько автомобилей оккупантов

сегодня, 19:00
Автор:

Денис
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Украинские военные героически удерживают оборону города Мариуполь, который находится в блокаде. Новое видео с места событий было опубликовано на канале "Азов-Мариуполь" в Telegram. 

Защитники Мариуполя нанесли удар по позициям оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

На опубликованном видео можно увидеть удар наших военных по позициям оккупантов.  В результате этого враг потерял боекомплект и автомобильную технику. 

"Бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов", — пишет Азов "Мариуполь". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Киевской области нашли важную служебную документацию оккупантов. Эти документы помогут лучше понять методы ведения разведки и управления войсками противника. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Читайте также о том, что в Великобритании хотят возглавить процесс по выдаче ордера на арест путина. Лайла Моран заявила, что Путин и его армия убивают ни в чем не повинных украинцев. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Люди грелись на солнце": свидетель рассказал о пережитом во время обстрела вокзала в Краматорске. По последним данным, в результате обстрела погибло полсотни людей. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Россия готовит манипуляции, чтобы настроить Европу против украинцев: подробности. Россия намеренно распространяет фейки об украинских беженцах. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/polkazov/4395
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