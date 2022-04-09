Защитники Мариуполя нанесли удар по позициям оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные героически удерживают оборону города Мариуполь, который находится в блокаде. Новое видео с места событий было опубликовано на канале "Азов-Мариуполь" в Telegram.

ВСУ

На опубликованном видео можно увидеть удар наших военных по позициям оккупантов. В результате этого враг потерял боекомплект и автомобильную технику.

"Бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов", — пишет Азов "Мариуполь".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Киевской области нашли важную служебную документацию оккупантов. Эти документы помогут лучше понять методы ведения разведки и управления войсками противника. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

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