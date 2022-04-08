Россия готовит манипуляции, чтобы настроить Европу против украинцев: подробности

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Карина Ожерельева
Россия готовит манипуляции о "плохих" украинцах, чтобы намеренно демонизировать Украину в мире, учитывая, что миллионы людей вынуждены были уехать за границу из-за начала войны. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было сделано в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Украинские беженцы - фото из открытых источников
Согласно обнародованной информации, фейки о "плохих" украинцах, в частности, распространяет российский пропагандист Соловьев. Он распространил никем не подтвержденную информацию, что якобы украинские беженцы расписали квартиру русскоговорящего грека, сдавшего им свою квартиру в Афинах. Фейк появился после того как Греция осудила действия РФ в Украине.
Также появляется информация о погромах в магазинах якобы украинских молодых людей. Эти фейки российские медиа тоже ничем не подтверждают.
Как сообщали ранее "Комментарии", враг готовит дискредитационную кампанию против Украины. После заседания Совбеза ООН российские СМИ начали смещать акценты в информационном поле.
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