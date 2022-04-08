Россия готовит манипуляции, чтобы настроить Европу против украинцев: подробности

Россия готовит манипуляции о "плохих" украинцах, чтобы намеренно демонизировать Украину в мире, учитывая, что миллионы людей вынуждены были уехать за границу из-за начала войны. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было сделано в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Украинские беженцы - фото из открытых источников

"По состоянию на 30.03.2022 количество украинских беженцев превысило 4 миллиона. Также беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех лет, о чем сообщила пресс-служба МВД Украины еще 3.03.2022. Поэтому роспропаганда распространяет фейки, чтобы настроить Европу против украинцев", – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Согласно обнародованной информации, фейки о "плохих" украинцах, в частности, распространяет российский пропагандист Соловьев. Он распространил никем не подтвержденную информацию, что якобы украинские беженцы расписали квартиру русскоговорящего грека, сдавшего им свою квартиру в Афинах. Фейк появился после того как Греция осудила действия РФ в Украине.

Также появляется информация о погромах в магазинах якобы украинских молодых людей. Эти фейки российские медиа тоже ничем не подтверждают.

"Да вероятно роспропаганда не знает как на самом деле выглядят поселения украинских беженцев, где одни женщины и дети. А соловьев пользуется своим авторитетом "рупора" кремля и выдает каждую чушь за "чистую монету"", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Как сообщали ранее "Комментарии", враг готовит дискредитационную кампанию против Украины. После заседания Совбеза ООН российские СМИ начали смещать акценты в информационном поле.

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