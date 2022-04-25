Защитники Мариуполя истощили оккупантов: враг не может совершить прорыв на Донбассе

Российские оккупанты истощены борьбой с защитниками Мариуполя, поэтому проваливают прорыв на Донбассе. Как сообщали ранее "Комментарии", такое заявление сделала разведка Великобритании.

Мариуполь - фото из открытых источников

"Решение России осадить, а не атаковать Мариупольский металлургический завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Украинская оборона Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность", — говорится в сообщении Большой. Британии.

Также Минобороны Британии сообщает, что российские захватчики добились очень незначительных успехов после того, как решили сосредоточить все силы на полном захвате Донбасса.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Мариуполе оккупанты могут применить химоружие, — разведка. В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что риск применения против гражданских и защитников Мариуполя химического оружия массового поражения очень высок. По последним данным разведки, российское командование может применить в осажденном городе химическое оружие во избежание потерь среди российских военнослужащих.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях: что известно. За сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железным дорогам и другой инфраструктуре.

Читайте на портале "Комментарии": у Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. В случае неудачи агрессор может прибегнуть к террористическим мерам, прогнозирует эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!