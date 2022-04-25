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Защитники Мариуполя истощили оккупантов: враг не может совершить прорыв на Донбассе

Украинские военные истощили подразделения российских оккупантов

сегодня, 14:47
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские оккупанты истощены борьбой с защитниками Мариуполя, поэтому проваливают прорыв на Донбассе. Как сообщали ранее "Комментарии", такое заявление сделала разведка Великобритании.

Защитники Мариуполя истощили оккупантов: враг не может совершить прорыв на Донбассе

Мариуполь - фото из открытых источников

"Решение России осадить, а не атаковать Мариупольский металлургический завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Украинская оборона Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность", — говорится в сообщении Большой. Британии.

Также Минобороны Британии сообщает, что российские захватчики добились очень незначительных успехов после того, как решили сосредоточить все силы на полном захвате Донбасса.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Мариуполе оккупанты могут применить химоружие, — разведка. В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что риск применения против гражданских и защитников Мариуполя химического оружия массового поражения очень высок. По последним данным разведки, российское командование может применить в осажденном городе химическое оружие во избежание потерь среди российских военнослужащих.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях: что известно. За сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железным дорогам и другой инфраструктуре.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1518459493352411137
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