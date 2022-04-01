logo

BTC/USD

46492.79

ETH/USD

3477.11

LTC/USD

126.69

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Защитники Черниговщины устроили засаду на колонну оккупантов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Защитники Черниговщины устроили засаду на колонну оккупантов (ВИДЕО)

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

1 апреля 2022, 12:58 comments3835
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские воины стойко держат оборону и защищают нашу землю от российских захватчиков. Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook опубликовало видео с поля боя. 

Защитники Черниговщины устроили засаду на колонну оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

На опубликованных кадрах видна засада наших военных на колонну бронетехники армии РФ. 

"Черниговщина – край партизанской славы. Силы сопротивления Северщины работают на победу! Слава Украине!". — пишет Оперативное командование "Север". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что эвакуация из Донецкой и Луганской областей: какова ситуация 1 апреля. Донецкая и Луганская области страдают от обстрелов оккупантов. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье. 

Читайте также о том, что в Вашингтоне рассказали, сколько военных Россия уже потеряла в Украине. Российское руководство недооценило мощь украинской армии. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинский десантник собственноручно сбил два российских истребителя Су-34 (ВИДЕО). Сообщается, что один из летательных аппаратов РФ был уничтожен на высоте около двух тысяч метров. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что с началом открытого вторжения России в Украину большинство отечественных СМИ сплотились вокруг страны и ВСУ, в то время, как российская пропаганда продолжила помогать Кремлю разжигать войну. Украинские медиа против озверевшей пропаганды и войны: почему РФ и ее СМИ обречены. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
Теги:
comments

Обсуждения

1

1 апреля 2022, 12:09

русиш9ь швайн капут. сдохни, кацап!!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!