Защитники Черниговщины устроили засаду на колонну оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины стойко держат оборону и защищают нашу землю от российских захватчиков. Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook опубликовало видео с поля боя.

ВСУ

На опубликованных кадрах видна засада наших военных на колонну бронетехники армии РФ.

"Черниговщина – край партизанской славы. Силы сопротивления Северщины работают на победу! Слава Украине!". — пишет Оперативное командование "Север".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что эвакуация из Донецкой и Луганской областей: какова ситуация 1 апреля. Донецкая и Луганская области страдают от обстрелов оккупантов. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.

Читайте также о том, что в Вашингтоне рассказали, сколько военных Россия уже потеряла в Украине. Российское руководство недооценило мощь украинской армии. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинский десантник собственноручно сбил два российских истребителя Су-34 (ВИДЕО). Сообщается, что один из летательных аппаратов РФ был уничтожен на высоте около двух тысяч метров. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что с началом открытого вторжения России в Украину большинство отечественных СМИ сплотились вокруг страны и ВСУ, в то время, как российская пропаганда продолжила помогать Кремлю разжигать войну. Украинские медиа против озверевшей пропаганды и войны: почему РФ и ее СМИ обречены. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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