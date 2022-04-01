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Украинский десантник собственноручно сбил два российских истребителя Су-34 (ВИДЕО)

Украинский военный сбил российские самолеты

1 апреля 2022, 12:07
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинский десантник сбил самолет на высоте 2 тысяч метров. В одном из районов выполнения задач украинский военный 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожил российские истребители Су-34. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Украинский десантник собственноручно сбил два российских истребителя Су-34 (ВИДЕО)

Украинский десантник сбил два российских Су-34 - скриншот с видео

Украинский десантник смог уничтожить новые российские бомбардировщики благодаря выстрелам из системы ПЗРК.

Украинский военный попал во вражеский самолет на высоте 2 километров, в результате чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день, наша "охота" также была удачной, другую "Сушку" постигло такое же участие", — сообщил десантник.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины также опубликовало виэо выстрел украинского десантника из системы ПЗРК, после чего был сбит Су-34.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с врагом и уничтожать его технику и живую силу.

Также "Комментарии" писали, что на 1 апреля, Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов украинские населенные пункты.

Читайте на портале "Комментарии": Арестович рассказал, к чему готовится командование и политическое руководство страны. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил свое мнение по поводу слухов о якобы задуманной Россией "победе" над Украиной 9 мая.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=664428231300950
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