Украинский десантник собственноручно сбил два российских истребителя Су-34 (ВИДЕО)

Украинский десантник сбил самолет на высоте 2 тысяч метров. В одном из районов выполнения задач украинский военный 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожил российские истребители Су-34. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Украинский десантник сбил два российских Су-34 - скриншот с видео

Украинский десантник смог уничтожить новые российские бомбардировщики благодаря выстрелам из системы ПЗРК.

Украинский военный попал во вражеский самолет на высоте 2 километров, в результате чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день, наша "охота" также была удачной, другую "Сушку" постигло такое же участие", — сообщил десантник.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины также опубликовало виэо выстрел украинского десантника из системы ПЗРК, после чего был сбит Су-34.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с врагом и уничтожать его технику и живую силу.

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