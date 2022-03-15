Защитники Чернигова уничтожили вражескую батарею РСЗО, которая обстреливала жилые кварталы

Защитники Чернигова из Оперативного командования "Север" ликвидировали вражескую батарею РСЗО – реактивной системы залпового огня. Сообщается, что оккупантская батарея обстреливала жилые кварталы города. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Министерство обороны Украины со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Артиллерия ВСУ - Фейсбук-страница Минобороны Украины

"Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но несколько минут работы нашей артиллерии быстро свернули их планы. Теперь на том месте будет клумба", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Минэкономики предоставило объяснение, что такое простое в условиях военного положения и как оно оплачивается. Министерство экономики Украины ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях во время военного положения. В частности, было опубликовано детальное объяснение того, как считается простой в условиях военного положения и как оно оплачивается.

Также "Комментарии" писали, что государственная миграционная служба возобновляет работу: какие услуги можно получить и куда обращаться. С 15 марта приступают к работе территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы в районах, где не ведутся активные боевые действия. То есть, украинцам будут предоставлять административные услуги.

Читайте на портале "Комментарии": в мэрии города Запорожья озвучили данные о радиационном фоне. Ранее кафиры захватили Запорожскую АЭС, расположенную в городе Энергодар. Во время захвата на территории крупнейшей АЭС Европы произошел масштабный пожар.

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