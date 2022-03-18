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Главная Новости Оборона 2022 "Захватчикам нигде не спрятаться": ВСУ показали, как наши противотанкисты уничтожают технику оккупантов
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"Захватчикам нигде не спрятаться": ВСУ показали, как наши противотанкисты уничтожают технику оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 11:09 comments1281
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины стойко держат оборону и продолжают уничтожать живую силу и технику армии оккупантов. Об этом сообщается на официальном сайте Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

"Захватчикам нигде не спрятаться": ВСУ показали, как наши противотанкисты уничтожают технику оккупантов

ВСУ

Наши бойцы умело применяют ПТРК "Стугна" по технике врага. Защитники Украины опубликовали новое видео с поля боя. 

"Боевая работа расчета ПТРК "Стугна-П". Российские оккупанты нигде не спрячутся. Мастера своего дела "работают" и на больших дальностях.", — сообщают в Генштабе ВСУ. 

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о Николаевском зоопарке в условиях войны: обстрелы, гуманитарная помощь, пожертвования украинцев.На территорию Николаевского зоопарка прилетают вражеские снаряды, как выживают там животные. 

Читайте также о том, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов по состоянию на сегодняшнее утро, 18 марта. Согласно данным наших военных, оккупанты потеряли уже более двухсот единиц своих летательных аппаратов. 

Сайт "Комментарии" писал о том как война изменила страну – почему началась новая волна волонтерства. В Украине растет количество неравнодушных людей, которые готовы предложить свою помощь, как армии, так и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. 

Также "Комментарии" сообщали о том, сколько переселенцев переехало в западные областиПока государство нарабатывает механизмы государственной помощи, в работу активно включились волонтеры, помогающие переселенцам в Волынской и Львовской областях. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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