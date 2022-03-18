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23-й день войны: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях оккупантов

Оккупанты продолжают нести потери

сегодня, 10:23
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

23-й день войны: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях оккупантов

Армия РФ

Украинские военные назвали ориентировочные потери противника по состоянию на 18 марта.

С 24 февраля по 18 марта оккупанты потеряли:

• личного состава — 14200 человек;

• танков ‒ 450 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1448 ед;

• артиллерийских систем  – 205 ед;

• РСЗО — 72 ед;

• средства ПВО — 43 ед;

• самолетов  – 93 ед;

• вертолетов – 112 ед;

• автомобильной техники  — 879 ед;

• корабли/катера — 3 ед;

• цистерн с ГСМ — 60;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 12;

• Специальная техника – ​​11.

Также в Генеральном штабе отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что часть оружия уже пересекает границу: Маркарова рассказала, когда прибудет военная помощь США. Посол Украины в США Оксана Маркарова обещает, что оружие США долго ждать не придется. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинская историческая драма выходит в широкий кинопрокат в США: деньги пойдут на помощь нашему государству. Украинская кинолента имеет успех среди зрителей в США и Канаде. 

Читайте также о том, что враг достал ракетами район Львовского аэропортаЛьвовский городской голова Андрей Садовый сообщил, что российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что у врага есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил РФ и наемников участвовать в войне против Украины. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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