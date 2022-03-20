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Зафиксированы признаки подготовки ВС Беларуси к прямому вторжению в Украину - Генштаб ВСУ

Беларусь готовится к прямому вторжению на территорию Украины

сегодня, 15:45
Автор:

Карина Ожерельева
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В настоящее время зафиксированы признаки подготовки белорусской армии на территории Украины. Беларусь может присоединиться к российской агрессии против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

Зафиксированы признаки подготовки ВС Беларуси к прямому вторжению в Украину - Генштаб ВСУ

Военная техника - фото из открытых источников

"Зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору", — говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

Генштаб ВСУ также отмечает, что участие белорусской армии в агрессии России против Украины вопреки воле военных Беларуси и белорусского народа "станет роковой ошибкой Александра Лукашенко".

Как сообщали ранее "Комментарии", в Харьковской области ВСУ отразили наступление оккупантов и ликвидировали полковника РФ. Вооруженные силы Украины отвергли российских захватчиков, пытавшихся прорвать оборону возле города Изюм в Харьковской области. во время боя украинские военные смогли ликвидировать российского полковника, занимавшего высокую должность в Западном военном округе РФ.

Также "Комментарии" писали, что американский профессор Карбер заявил, что третьи страны должны помочь Украине в войне с Россией, предоставив разные типы вооружения. В ходе полномасштабного российского вторжения решение вопроса вооружения Украины должно осуществляться посредством предоставления советских типов авиационных систем и систем противовоздушной обороны третьими странами, которые в дальнейшем будут заменены новыми образцами из Соединенных Штатов.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02afUsMdx36thf12H7JCTSRVAmsxHxJ2CzsVmaaCBQML99VyPzdHFeyKJ6ratqW1r3l
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