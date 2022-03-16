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Ювелирная работа: ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов (ВИДЕО)

Гаубичный дивизион 2С19 "Мста-С" ВС РФ был уничтожен в Сумской области

сегодня, 12:09
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины показали, как уничтожают оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

Ювелирная работа: ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как пишут наши защитники, ночью удалось уничтожить гаубичный дивизион армии РФ. 

"Бойцам 93-й ОМБр Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области. Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось! Результаты оцените сами. На втором видео – уничтожение вражеской техники в том же районе" , — пишут СВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Главнокомандующий ВСУ сообщил стратегическую задачу украинской армии. Залужный сообщил, что к защите столицы массово приобщаются сами горожане. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что 90% населения Украины может столкнуться с бедностью в условиях продолжительной войны — ООН. ПРООН сотрудничает с киевским правительством, чтобы избежать худшего сценария краха экономики. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том как в Facebook и Instagram объяснили запрет на призывы к смерти Путина. Однако желать убийств "русских оккупантов" — можно. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что аккаунт тоже станет оружием: у Владимира Зеленского рекордное количество подписчиков в Instagram. За страницей Владимира Зеленского наблюдает уже более 15 миллионов подписчиков в Instagram. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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