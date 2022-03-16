Ювелирная работа: ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины показали, как уничтожают оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как пишут наши защитники, ночью удалось уничтожить гаубичный дивизион армии РФ.

"Бойцам 93-й ОМБр Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области. Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось! Результаты оцените сами. На втором видео – уничтожение вражеской техники в том же районе" , — пишут СВ ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Главнокомандующий ВСУ сообщил стратегическую задачу украинской армии. Залужный сообщил, что к защите столицы массово приобщаются сами горожане. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том как в Facebook и Instagram объяснили запрет на призывы к смерти Путина. Однако желать убийств "русских оккупантов" — можно.

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