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Главнокомандующий ВСУ сообщил стратегическую задачу украинской армии

Залужный сообщил, что к защите столицы массово приобщаются сами горожане

сегодня, 11:57
Автор:

Карина Ожерельева
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что стратегическая задача украинской армии – это оборона Киева. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.

Главнокомандующий ВСУ сообщил стратегическую задачу украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - фото из открытых источников

"Оборона Киева – наша стратегическая задача. Основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вместе с ними защищают столицу подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВС Украины и других военных формирований государства", — сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

Также Валерий Залужный добавил, что в защиту украинской столицы массово приобщаются и сами горожане.

Как сообщали ранее "Комментарии", Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации в Мариуполе и количестве эвакуированных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, какая ситуация в Мариуполе, где застряли иностранцы.

"Комментарии" писали, что 9 из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и чрезвычайной экономической уязвимостью, если война затянется в течение следующего года, уничтожив экономические достижения за два десятилетия, сообщает Программа развития ООН (ПРООН). ПРООН сотрудничает с киевским правительством, чтобы избежать худшего сценария краха экономики.

Читайте на портале "Комментарии": в Сумской области во время эвакуации людей оккупанты остановили колонну, выставив людям свои требования. В Сумской области весь день 15 марта действовал "зеленый коридор", которым эвакуировались мирные жители. Одну из колонн, отправлявшуюся из Тростянца, контролируемого враждебными силами, остановили оккупанты.


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Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
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