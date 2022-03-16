Главнокомандующий ВСУ сообщил стратегическую задачу украинской армии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что стратегическая задача украинской армии – это оборона Киева. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - фото из открытых источников

"Оборона Киева – наша стратегическая задача. Основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вместе с ними защищают столицу подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВС Украины и других военных формирований государства", — сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

Также Валерий Залужный добавил, что в защиту украинской столицы массово приобщаются и сами горожане.

Как сообщали ранее "Комментарии", Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации в Мариуполе и количестве эвакуированных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, какая ситуация в Мариуполе, где застряли иностранцы.

"Комментарии" писали, что 9 из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и чрезвычайной экономической уязвимостью, если война затянется в течение следующего года, уничтожив экономические достижения за два десятилетия, сообщает Программа развития ООН (ПРООН). ПРООН сотрудничает с киевским правительством, чтобы избежать худшего сценария краха экономики.

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