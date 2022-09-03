"Я календарь переверну…": украинские зенитчики "приземлили" российский вертолет "Аллигатор"

Воздушные силы ВСУ уничтожили в небе над Донетчиной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат Форпост.

Ка-52 "Аллигатор"

Как сообщают "Комментарии", об успешном "приземлении" вражеской техники прессслужба ПС ВСУ доложила в иронической манере, сделав ссылку на текст песни российского шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

"Я календарь переверну..." 3 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10.30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост". – информируют в Воздушных силах.

Как сообщали " Комментарии ", ночь со 2 на 3 сентября выдалась тяжелой для Донбасса. Российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску Донецкой области.

Удары пришлись на предприятия области, а также обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской общины.

В то же время идет контрнаступательная операция украинской армии на юге государства. По оценкам Минобороны Великобритании , ВСУ оказывают давление на трех направлениях в оккупированной Херсонской области и, вероятно, застали противника врасплох.

Очевидно, поскольку боевые действия, кроме Херсонской области, продолжаются также на Донбассе и близ Харькова, скоро россиянам необходимо будет выбирать, куда направить любой оперативный резерв, который они смогут создать.

По данным американского Института исследования войны (ISW) , чтобы сделать видимость успешных оборонительных действий, российские кафиры продолжают распространять фейки. В ведомстве утверждают: несколько известных военных блоггеров — даже блоггеров, исторически критиковавших Кремль — продвигают в сети соответствующие нарративы.

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