Взяли в плен оккупанта и отобрали БРДМ: украинские военные выгнали врага с окраин одного из городов Луганщины

Украинские защитники выгнали оккупантов с окраины одного из наших городов. Об этом сообщает МВД Украины в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ

В Луганской области военные уничтожили несколько единиц вражеской техники.

"В Луганской области сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ выгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов. Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также орки имеют потери в живой силе. В результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного оккупанта", — сообщают в МВД.

Фото: МВД

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Арестович рассказал, почему спустя 2-3 недели оккупационные войска РФ станут как "зайчики". Более 90 батальонов тактических групп россияне ввели в начале войны в Украину. Из них почти 15 уничтожено полностью и еще более 20 являются небоеспособными. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что во время допроса в Украине российские военный признался о том, что армейское руководство использует своих военных, как пушечное мясо. Оккупант на допросе: нам дали понять, что назад мы не вернемся.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ показали, как точными ударами уничтожают технику противника. Вражеская машина была ликвидирована благодаря умелой работе наших воинов.

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