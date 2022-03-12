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Главная Новости Оборона 2022 Взяли в плен оккупанта и отобрали БРДМ: украинские военные выгнали врага с окраин одного из городов Луганщины
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Взяли в плен оккупанта и отобрали БРДМ: украинские военные выгнали врага с окраин одного из городов Луганщины

В плен к нашим военным попал очередной оккупант

сегодня, 14:06
Автор:

Денис
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Украинские защитники выгнали оккупантов с окраины одного из наших городов. Об этом сообщает МВД Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Взяли в плен оккупанта и отобрали БРДМ: украинские военные выгнали врага с окраин одного из городов Луганщины

ВСУ

В Луганской области военные уничтожили несколько единиц вражеской техники. 

"В Луганской области сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ выгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов. Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также орки имеют потери в живой силе. В результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного оккупанта", — сообщают в МВД. 

Взяли в плен оккупанта и отобрали БРДМ: украинские военные выгнали врага с окраин одного из городов Луганщины - фото 2

Фото: МВД 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Арестович рассказал, почему спустя 2-3 недели оккупационные войска РФ станут как "зайчики". Более 90 батальонов тактических групп россияне ввели в начале войны в Украину. Из них почти 15 уничтожено полностью и еще более 20 являются небоеспособными. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что во время допроса в Украине российские военный признался о том, что армейское руководство использует своих военных, как пушечное мясо. Оккупант на допросе: нам дали понять, что назад мы не вернемся. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ показали, как точными ударами уничтожают технику противника. Вражеская машина была ликвидирована благодаря умелой работе наших воинов. 


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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/9376
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