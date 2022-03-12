ВСУ показали, как точными ударами уничтожают технику противника (ВИДЕО)

Украинские военные достойно держат оборону и продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники показали, как уничтожают технику противника.

"Осторожно. Снег и другие осадки. Тем из российских оккупантов, кто мозгом не понимает, что им в Украине не рады, наши воины из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского объясняют более понятным для "гопников" образом", — отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также военные прикрепили видео, на котором запечатлено уничтожение врага.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Пентагоне оценили вероятность новой атаки оккупантов на Киев. Российские военные серьезно продвинулись по земле в направлении Киева. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Белом доме рассказали, возможно ли дипломатическим путем закончить войну в Украине. Белый дом твердо стоит на том, чтобы не открывать дверь любому потенциальному соглашению, которое приведет к капитуляции Украины.

Также "Комментарии" сообщали о том, что теперь не время для разборок: как российско-украинская война отразилась на украинских политиках. Эксперты рассказали, какую роль политики заняли во время войны и, чего от них ждут украинцы.

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