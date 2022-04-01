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ВСУ восстановили контроль над пятнадцатью населёнными пунктами в Киевской области

ВСУ освобождают Киевскую область от оккупантов

1 апреля 2022, 14:10
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают восстанавливать контроль над несколькими населёнными пунктами. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ восстановили контроль над пятнадцатью населёнными пунктами в Киевской области

ВСУ

Как сообщают в Генштабе, в настоящее время защитники Украины восстановили контроль над 15 населёнными пунктами Киевской области. 

"Подразделения ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глыбовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.", — об этом пишет Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что появляется все больше оснований утверждать, что Путин абсолютно не владеет ситуацией, которая происходит в Украине — не знает президент РФ и о том, что его армия терпит поражение. Путин самоуизолируется: кто уберет сорвавшегося с катушек диктатора – когда это может произойти. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что война стала "стратегической катастрофой" для России: в Белом доме назвали главную проблему Кремля. В Белом доме войну против Украины назвали катастрофой для России. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что национализация имущества российских предпринимателей: в ДБР рассказали о результатах. Сколько имущества конфисковали детективы в пользу украинского общества. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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