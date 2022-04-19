ВСУ восстановили контроль над городом в Донецкой области

Вооруженные силы Украины продолжают героически удерживать оборону и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, в районе города Марьинка наши защитники провели контрнаступление. В результате успешных действий наших военных, враг понес потери и отступил.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что подразделения Сил обороны возобновили контроль над данным населенным пунктом.

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