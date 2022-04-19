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ВСУ восстановили контроль над городом в Донецкой области

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 19:14
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают героически удерживать оборону и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ восстановили контроль над городом в Донецкой области

ВСУ

Как стало известно, в районе города Марьинка наши защитники провели контрнаступление. В результате успешных действий наших военных, враг понес потери и отступил. 

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что подразделения Сил обороны возобновили контроль над данным населенным пунктом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, какие страны больше всего помогают Украине: аналитики провели исследование. Исследование с привязкой к ВВП показало, какие страны сильнее всего помогают Украине. Сообщается, что Соединённые Штаты Америки заняли шестое место, однако следует учитывать особенности исследования. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что нейтралитет не в тренде: почему Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО. Открыта ли дверь НАТО для Финляндии и Швеции и какой может быть реакция РФ на расширение Североатлантического Альянса. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что тысячи медиков из других стран хотят приехать в Украину: подробности. В настоящее время в Украине работают 230 медиков-иностранцев. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украине продлевают действие военного положения: до какого числа. Военное положение в Украине продлятся еще на один месяц. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298410722472013
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