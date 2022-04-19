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Какие страны больше всего помогают Украине: аналитики провели исследование

Исследование с привязкой к ВВП показало, какие страны сильнее всего помогают Украине

сегодня, 18:24
Автор:

Карина Ожерельева
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Исследователи сравнили соотношение ВВП разных стран и размера помощи в войне против агрессии рф. Исследование показало, какие страны сильнее всего финансово и материально поддержали Украину. Как сообщают "Комментарии", исследования провели ученые из Кильского Института мировой экономики.

Какие страны больше всего помогают Украине: аналитики провели исследование

Вооружение - фото из открытых источников

Согласно результатам исследования, Эстония стала лидером рейтинга. Пособие от Эстонии составило почти 0,8% от общего ВВП государства. В эту помощь вошли вооружение, финансовая поддержка и гуманитарные грузы. Второе место заняла Польша с показателем около 0,2%, а третье – Литва с показателем свыше 0,05%.

От первой тройки немного отстала Словакия, передавшая Украину системы ПВО С-300 и обсуждавшая возможность продажи артиллерийских установок "Zuzana". Пятую позицию заняла Швеция с показателем чуть менее 0,05%.

США заняли только шестое место. Но при этом также следует учитывать особенности исследования. США были бы среди лидеров, если бы учитывались фактические показатели.

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж. Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон задает решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг.

Также "Комментарии" писали, что Зеленская жестко высказалась о Путине, назвав маньяком, который мстит всему миру. Елена Зеленская считает, что сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян. Первая леди страны выразила уверенность в том, что военные преступления, совершаемые в Украине российскими солдатами и офицерами, поощряются Кремлем.


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Источник: https://www.ifw-kiel.de/publications/media-information/2022/who-is-helping-ukraine-a-new-database-makes-international-aid-comparable/
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