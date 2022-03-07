Российским войскам не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта: отчет от Арестовича

Вчера 6 марта российским войскам не удалось продвинуться ни на одном участке фронта. По некоторым данным, Украина даже смогла несколько улучшить свои позиции. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович - фото из открытых источников

Согласно предварительной информации, Вооруженные силы Украины смогли освободить от российских оккупантов харьковский город Чугуев. Это важно, учитывая, что вблизи расположен военный аэродром.

Как сообщил Арестович, в ночь на 7 марта оккупанты нанесли авиационные удары по Киеву, Житомиру, Харькову, Чернигову, Мариуполю и по территории Сумской области.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что украинская армия наносит ответные удары на отдельных участках и контратакует.

Как сообщали ранее "Комментарии", конгресс украинцев Канады призывает Запад к введению торгового эмбарго в РФ. Украинцы в Канаде потребовали от стран Запада прекратить торговлю с Россией.

Также "Комментарии" писали, что СБУ отчиталась о задержании коллаборантов и пособников врага. В Донецкой области СБУ задержала 13 боевиков псевдореспублики "ДНР", которые производили обстрелы мирных жителей, жилых массивов и объекты критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке. Задержанные отражались и обстреливали украинские войска в районе населённого пункта Майорск. Там они и взяты в плен во время боя. В Киеве СБУ задержало агента российской разведки. Мужчина работал директором на предприятии оборонной сферы в Днепре, которое снабжало программное обеспечение беспилотников.

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